الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 24-12-2023.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.96%، مسجلا مستوى 24578 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.97%، عند مستوى 5441 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.97%، ليصل مستوى 7836 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 175 سهما، ارتفع 46 سهما، وتراجع 6 أسهم، فيما استقر 124 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 3.69 مليون جنيه، و58.08 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 3.74 مليون جنيه.