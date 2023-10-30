الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 30-10-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنسبة 0.5%، عند مستوى 23202 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.6%، عند مستوى 4434 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.45%، عند مستوى 6667 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 117 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما تراجع 19 سهما، واستقر 103 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.11 مليون جنيه، و 7.6 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 8.72 مليون جنيه.