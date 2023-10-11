الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الاربعاء 11-10-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.5%، مسجلا مستوي 19822 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.33%، عند مستوى 3680 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.45%، عند مستوى 5488 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 138 سهما، ارتفع منهم 27 سهما، فيما تراجع سهمان، و استقر 109 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 2.7 مليون جنيه، و 269.1 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 2.97 مليون جنيه.