الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

وصل عدد الأسهم المتداولة 192 سهما ارتفع منها 74 سهما

الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء
جهاد سالم

جهاد سالم

11:53 ص, الأربعاء, 30 أغسطس 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30-8-2023، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.73%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18764 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.65%، مسجلا 3820 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.51% عند 5597 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 192 سهما، ارتفع منها 74 سهما، فيما تراجع 35 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 16.51 مليون جنيه، و42.95 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 59.46 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:53 ص, الأربعاء, 30 أغسطس 23