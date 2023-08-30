الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30-8-2023، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.73%، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18764 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.65%، مسجلا 3820 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.51% عند 5597 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 192 سهما، ارتفع منها 74 سهما، فيما تراجع 35 سهما، و استقر 83 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 16.51 مليون جنيه، و42.95 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 59.46 مليون جنيه.