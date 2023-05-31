الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

بدات مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 31-5-2023، على ارتفاع جماعي بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، نحو 0.78%، بداية التعاملات، مسجلا مستوى 17671 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.8%، عند مستوي 3290 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.77% عند 4936 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما، ارتفع منهم 73 سهما، فيما تراجع 13 سهما، واستقر 91 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 13.06 مليون جنيه، و23.44 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 36.06 مليون جنيه.