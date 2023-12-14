الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.73%، مسجلا مستوى 24954 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.07%، مسجلا مستوى 5336 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.96%، مسجلا مستوى 7744 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 170 سهما، ارتفع 55 سهما، وتراجع 6 أسهم، فيما استقر 109 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 3.18 مليون جنيه، و 4.15 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 7.34 مليون جنيه.