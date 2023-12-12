الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصرين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.48%، عند مستوى 24298 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.13%، مسجلا مستوى 5169 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.02%، مسجلا مستوى 7515 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 171 سهما، ارتفع 64 سهما، وتراجع 6 أسهم، فيما استقر 101 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 12.37 مليون جنيه، و 3.51 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 15.89 مليون جنيه.