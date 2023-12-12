الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 12.37 مليون جنيه

الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم
جهاد سالم

جهاد سالم

10:55 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12-12-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصرين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.48%، عند مستوى 24298 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.13%، مسجلا مستوى 5169 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.02%، مسجلا مستوى 7515 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 171 سهما، ارتفع 64 سهما، وتراجع 6 أسهم، فيما استقر 101 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 12.37 مليون جنيه، و 3.51 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 15.89 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

10:55 ص, الثلاثاء, 12 ديسمبر 23