الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الخميس

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 19-10-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.14%، مسجلًا مستوى 22146 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.23%، عند مستوى 3924 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنسبة 0.88%، عند مستوى 5998 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 176 سهمًا، ارتفع منها 56 سهمًا، فيما تراجع 15 سهمًا، و استقر 105 أسهم دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.22 مليون جنيه، و655.2 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 2.87 مليون جنيه.