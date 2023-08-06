الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الأحد

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 6-8-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.23% عند مستوى 17492 نقطة.

وارتفغ مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.14%، عند مستوى 3530 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.22% عند 5208 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 164 سهما، ارتفع منها 20 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، واستقر 139 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 35.76 مليون جنيه، و45 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 35.8 مليون جنيه.