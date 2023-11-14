الأخضر يكسو البورصة المصرية وEGX30 يتجاوز 24200 نقطة بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كسا اللون الاخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 14-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.07%، عند مستوى 24211 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.94%، عند مستوى 4836 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1%، عند 7091 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 187 سهما، ارتفع 70 سهما، وتراجع 10 أسهم، فيما استقر 107 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 19.27 مليون جنيه، و 867 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 20.13 مليون جنيه.