الأخضر يكسو البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 21-5-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.93%، مسجلا مستوى 16900 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.31%، عند مستوى 2971 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.4% عند 4515 نقطة.ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 150 سهما، ارتفع منهم 31 سهما، فيما تراجع سهمان، واستقر 117 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 360.4 الف جنيه، و 704.9 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 1.06 مليون جنيه.