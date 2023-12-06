الأخضر يكسو البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الاربعاء، 6-12-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.7%، عند مستوى 25302 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.81%، مسجلا مستوى 549 نقطة.

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.73%، مسجلا مستوى 7923 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع 55 سهما، وتراجع 13 سهما، فيما استقر 97 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 4.8 مليون جنيه، و 1.17 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 5.97 مليون جنيه.