الأخضر يكسو البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم والسبعيني يقفز أكثر من 3%

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.58% ، مسجلا مستوى 17592 نقطة.

وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 3.07%، مسجلا 3658 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.39% عند 5346 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 165 سهما، ارتفع منها 43 سهما، فيما تراجع 12 سهما، واستقر 110 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 16.89 مليون جنيه، و 975.4 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 17.94 مليون جنيه.