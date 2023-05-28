الأخضر يكسو البورصة المصرية اليوم ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة يغلق عند 3200 نقطة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأحد 28-5-2023، على ارتفاع جماعي ، بدعم من التوجه الشرائي للمستثمرين العرب .

وصعد موشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.52%، عند مستوى 17131 نقطة.

وقفز مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 3.15%، قرب مستوى 3200 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.63%، عند 4788 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 1.88 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 199 سهما، ارتفع منهم 121 سهما، وتراجع 28 سهما، فيما استقر 50 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 10 مليار جنيه، ليغلق عند تريليون و 115 مليار جنيه، مقابل تريليون و 105 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 150.43 مليون جنيه، و 41.09 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 191.53 مليون جنيه.