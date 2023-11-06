الأخضر يسكو مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم، الإثنين 6-11-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.52%، ليغلق عند مستوى 23215 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.65%، عند مستوى 4544 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.7%، عند 6773 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 180 سهما، ارتفع منها 74 سهما، وتراجع 20 سهما، فيما استقر 86 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 1.92 مليون جنيه، و 1.49 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 3.41 مليون جنيه.