الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين 29-5-2023، على ارتفاع جماعي، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.04%، مسجلا مستوى 17138 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.59%، عند مستوى 3218 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.49% عند 4811 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 172 سهما، ارتفع منهم 56 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 94 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 1.34 مليون جنيه، و867 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 2.2 مليون جنيه.