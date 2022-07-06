«الأخشاب» تتراجع %5 لبعض الأصناف خلال يونيو تأثرًا بتسهيل الاستيراد

تراجعت أسعار بعض أصناف الأخشاب بنسبة تقارب %5 بعد موجة من الزيادات منذ بداية العام قاربت نسبتها %30 منذ بداية العام، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف منير راغب، رئيس شعبة تجار الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«المال»، أن أسعار الأخشاب شهدت انخفاضًا طفيفًا خلال شهر يونيو الجارى، مع بدء تيسير فتح اعتمادات مستندية للتجار للاستيراد بعد فترة من التباطؤ الفترة الماضية.

وبحسب راغب، فإن التراجع يأتى بعد فترة من القفزات فى أسعار الأخشاب وصلت الزيادات بها إلى %30 كانت قد لامستها الأسعار جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وباعتبار الدولتين من أكبر موردى الأخشاب للسوق المصرية.

وتستورد مصر الأخشاب من عدة دول بخلاف روسيا وأوكرانيا، بينها يوغسلافيا ورومانيا والصين وماليزيا وإندونيسيا.

وتراوحت أسعار الأخشاب -بحسب ما أوضحه رئيس الشعبة- بين 9.3 و10.3 ألف جنيه للمتر المكعب من الخشب السويدى بحسب درجته، ويُعَدُّ الأكثر استخدامًا فى المشروعات، مقابل 11-12 ألف جنيه سعر المتر المكعب الفترة الماضية.

ويضيف راغب، أن الخشب الزان تراوحت أسعاره بين 13 و14 ألف جنيه للمتر المكعب، وهو فى مستويات مرتفعة عن الشهر الماضى.

فيما أوضح راغب أن سعر لوح الأبلاكاش الفنلندى يصل إلى 220 جنيهًا، أما سعر لوح الأبلاكاش الروسى فيصل سعره إلى 185 جنيهًا.