الأحوال المدنية تواصل إرسال مأموريات لتجديد بطاقات الرقم القومي لحالات إنسانية (صور)

أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لتجديد بطاقتي الرقم القومي لحالتين إنسانيتين وتصويرهما، إحداهما في إحدى المستشفيات والثانية بمسكنها، وذلك إستجابةً لالتماسين من أهليتهما في محافظة القاهرة، وتمكنت من إنهاء الإجراءات اللازمة لهما.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

على صعيد آخر، واصل قطاع الأحوال المدنية، استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى القدرات الخاصة بالفروع الجغرافية على مستوى الجمهورية، التابعة لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.