الأحوال المدنية تواصل إرسال المأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي (صور)

أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، المنيا، سوهاج، فضلاً عن استخراج بطاقات الرقم القومي لأهالي منطقة الواحات البحرية بالمجان.

كما أرسل مأموريات لتسع حالات إنسانية بمحال الإقامة، المستشفيات بكافة المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وإنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية، من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

ووجه القطاع مأموريات خارجية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد من السيدات بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.

ويواصل استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بمقر ديوان عام القطاع واستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم، وذلك تماشيًا مع مبادئ حقوق الإنسان.