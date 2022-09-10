«الأحوال المدنية» تواصل إرسال القوافل الفنية بالمحافظات.. تعرف على أماكنها

قرر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية استمرار قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10/9/2022، نظرًا للاقبال الشديد، وذلك لاستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بنطاق المحافظات.

وأوضح القطاع أن القوافل في محافظات: القاهرة أمام المركز النموذجي بكارفور المعادي، الجيزة أمام سجل الصف، أمام “كايرو مول”، الإسكندرية “بجوار سجل المنتزة أول، أمام مركز سموحة النموذجي”، القليوبية “أمام سجل شبرا الخيمة أول، أمام سجل شبرا الخيمة ثاني، أمام سجل شبين القناطر أمام سجل طوخ، مطروح “أمام مول العلمين أسكوير”، الغربية “بجوار مركز المعلومات الفرعى بطنطا – أمام سجل كفرالزيات، أمام سجل زفتى”، المنوفية “أمام سجل مركز منوف أمام منفذ إصدار الوثائق بأشمون، أمام سجل أشمون”.

وفي كفرالشيخ أمام مقر إدارة الأحوال المدنية، المنيا بمراكز “مغاغة، بنى مزار، سمالوط”، سوهاج أمام سجل مدني مركز البلينا”، قنا “أمام نقطة شرطة الكنوز”، الأقصر “أمام سجل القرنة”، بنى سويف أمام سجل مركز ببا.

وقد لاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين، لما لها من مردود إيجابي عليهم من خلال استخراج أوراقهم الثبوتية في سهولة ويسر، وبصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والتيسير على المواطنين لتقديم كافة الخدمات الشرطية الجماهيرية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.