الأحمر يكسو مؤشرات البورصة وEGX30 يفقد مستويات 24000 نقطة بداية تعاملات اليوم

سيطر الهبوط الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الإثنين 11-12-2023، وسط توجهات بيعية للمستثمرين العرب.

وفقد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوي 24000 نفطة، إذ تراجع 0.98%، عند مستوى 23953 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.16%، مسجلا مستوى 5134 نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.17%، مسجلا مستوى 7458 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 184 سهما، ارتفع 27 سهما، وتراجع 54 سهما، فيما استقر 103 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 2.35 مليون جنيه، و804.7 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 3.16 مليون جنيه.