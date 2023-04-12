الأحمر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء 12-4-2023، علي تراجع جماعي تأثرا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 1.46% عند مستوي 16763 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.08% عند مستوى 2985 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.28%، عند 4484 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 162 سهما، ارتفع منهم 22 سهما، وتراجع 31 سهما، فيما استقر 109 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.56 مليون جنيه، و 5.7 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 7.26 مليون جنيه.