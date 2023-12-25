الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الأحمر مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 25-12-2023.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.28%، مسجلا مستوى 23755 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.7%، عند مستوى 5275 نقطة.

كما هبط مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.78%، ليصل مستوى 7580 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 171 سهما، ارتفع 38 سهما، وتراجع 18 سهما، فيما استقر 115 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 3.48 مليون جنيه، و 2.42 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 5.9 مليون جنيه.