الأحمر يخيم على البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم

خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-5-2023، وسط سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.5%، مسجلاً مستوى 17208 نقاط.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.15%، عند مستوى 2974 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.23% عند 4511 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 190 سهما، ارتفع منها 28 سهما، فيما تراجع 75 سهما، واستقر 87 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع بصافي قيمة 8.48 مليون جنيه، و1.87 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 10.35 مليون جنيه.