الأحمر يخيم على البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم

خيم اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.58%، مسجلا مستوى 17209 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.7%، عند مستوى 2974 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.72% عند 5408 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 190 سهما، ارتفع منهم 18 سهما، فيما تراجع 81 سهما، و استقر 91 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين الأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 46.34 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 53.35 مليون جنيه.