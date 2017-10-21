الأحزاب تنعى شهداء رجال الشرطة في حادث الواحات

سلوى عثمانأعلن العديد من الأحزاب اليوم السبت، نعيها لشهداء الشرطة في حادث الواحات الذي وقع أمس إثر اشتباكات مسلحة مع إرهابين.وأعلنت الداخلية استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس. وتنوعت بيانات الأحزاب بين مهاجمة الإرهاب وا

سلوى عثمان



أعلن العديد من الأحزاب اليوم السبت، نعيها لشهداء الشرطة في حادث الواحات الذي وقع أمس إثر اشتباكات مسلحة مع إرهابين.





وأعلنت الداخلية استشهاد 16 شرطيا، وإصابة 13 آخرين وفقدان ضابط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا في اشتباكات الأمس.



وتنوعت بيانات الأحزاب بين مهاجمة الإرهاب والمطالبة بمساندة مصر، والتأكيد على أن هذا العمل الجبان ردا على ما تشهده مصر من إنجازات



** مواجهة الإرهاب





وقال حزب “المصريين الأحرار”، في بيان إنه يتقدم بأحر التعازي لشهداء الوطن ، أثناء تأدية مهمتهم السامية، بحماية مصر وشعبها، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.





وفيما وصف الحزب الحادث بأنه “إرهابي”، أكد أهمية الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر.





وقال المصريون الأحرار، إن “الإرهاب الذي تحاربه مصر حاليا، يحتاج منا جميعا، إلى التكاتف والتعاون، جنبا إلى جنب، من أجل اجتثاثه من جذوره”.





وأشار بيان الحزب إلى أن مصر كانت وستظل، عصية على الانكسار، ومقبرة لكل الغزاة، على مر العصور، وستكون بفضل الله، وعزيمة الرجال التي لا تلين، مقبرة لكل الإرهابيين.





وطالب الحزب من دول العالم أن تقف مع مصر، في الحرب ضد الإرهاب.





** عمليات خسيسة







كما نعى الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب “مستقبل وطن ” شهداء الشرطة مؤكدا أن “تلك العمليات الخسيسة والجبانة لن تزيد الوطن ومؤسساته الأمنية إلا تماسكًا وترابطًا وسعيًا نحو تحقيق الهدف النبيل والأسمى وهو الدفاع عن مقدرات هذا البلد وتطهيره من الخونة والمتطرفين.





وأشار أبو حتة، في بيان إلى أن تلك العمليات تأتي بالتزامن مع حجم النجاحات والإنجازات التي تتحق على أرض الواقع، بهدف التشويش عليها وخلق حالة من اليأس وهدم الروح المعنوية لجموع الشعب المصري





وأكد أن الوطن سيستمر فى عمليات البناء والنهضة رغم أنف الحاقدين، وستظل مصر عصية ضد كل من أراد الوقيعة بها.





** إرهاب أسود







كما أعلن حزب “تحيا مصر” ــ تحت التأسيس ــ نعيه لشهداء الواجب من أبناء الشرطة المصرية الذين استشهدوا بيد الغدر والخسة، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حماية مصر .





وأكد المهندس وائل الشهاوي أمين عام الحزب في بيان أن الإرهاب الأسود لن ينال من قوة وشجاعة رجال الامن المخلصين، وان مصر لن تسقط ابدا بوحدة شعبها وجيشها وشرطتها، وستنتصر علي الإرهاب الغادر.





وأكد الشهاوي أن حزب تحيا مصر سوف يواصل في عمل دوره في مساندة مؤسسات الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.



** أفكار متطرفة







و أدان محمد إبراهيم منصور، أمين عام حزب النور السلفي، الهجوم الإرهابي الذى تعرضت له قوات الشرطة فى الواحات البحرية، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية والأفكار المتطرفة تصب في مصلحة أعداء الدولة فقط .





وقال منصور ، في بيان صادر عن الحزب اليوم “المتربصين بمصر والمتربصين بالعالم العربي والإسلامي، لا يريدون لبلد عربي إسلامي أن يقوى، ولا يريدون لمصر أن تقوى ولا يريدون أن يكون لها دور فاعل فى المنطقة”.





وحذر منصور ، الشباب من خطورة الأفكار المنحرفة وأثرها الخطير على مصر وعلى العالم العربي والإسلامي





** تماسك المصريين







وفي بيان أكد الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب ” الوفد ” أن الشهداء رووا رمال الصحراء بدمائهم فى مواجهة شرذمة ضالة تريد نشر الظلام والتخلف والرعب فى البلاد.





وأوضح البدوى أن الشهداء افتدوا الوطن بأرواحهم الطاهرة، من أجل أن يظل المصريون فى أمان وسلام اجتماعى .





وشدد على أن هذا الحادث الأليم لن يفت فى عضد الوطن، ولن ينال من تماسك المصريين أو يهز وحدتهم، وإنما سيجعلهم يزدادون صلابة فى مواجهة طيور الظلام.





وأكد البدوى، أن حزب الوفد يدعو الله أن يحفظ الوطن دائمًا، لتنطلق مصر فى مسيرة التقدم والمستقبل الباهر.





** أمن الوطن







وأكد حزب ” الدستور ” أن استشهاد هذا العدد من الجنود والضباط، يمثل فاجعة حلت بكل بيوت المصريين، الذين يثمنون عاليًا تضحيات الجنود والضباط البواسل من الشرطة و القوات المسلحة فى مواجهة الجماعات الإرهابية التى تهدد أمن الوطن وكل المواطنين .





قال المهندس مصطفى حسن رئيس حزب الأمل و العمل أن حادث الواحات البحرية الارهابي لن يزيدنا إلا تماسكا بالدولة ومؤسساتها ودعمها، موضحا أن مصر تعاني معركة البقاء والوجود .





وأكد حسن على ان العمليات الإرهابية ردا على نجاح الدولة المصرية في تدشين مشروعات عملاقة وتزويدها باسلحة متطورة.





**عمل جبان







ووصف حزب “الحركة الوطنية المصرية” ، هذا الحادث بالعمل الجبان والغادر الذي يستهدف خير أجناد الأرض ويحاول النيل من تراب مصر المقدسة، مشدداً أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان مهما حاول الخونة النيل من استقرارها لأن دماء ابنائها المخلصين وأرواحهم الطاهرة ستظل حائط الصد ضد أي عمل خسيس وجبان يمس سيادتها وأمنها القومي.

وأكد الحزب أن مصر ستعيش دائما عزيزة مكرمة رغم أنف كل حاقد كاره لهذا الوطن، الذي سيظل صامدا دائما في وجه كل المحاولات التي تهدف لزعزعة آمنة واستقراره.





قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب ” الأحرار ” أن الحادث الارهابي في الواحات البحرية يأتي ردا على مجهودات مصر في مكافحة الارهاب وتحقيقها الاستقرار والمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال المشاريع القومية التي انشاتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.





وأعلن نجيب أن مثل هذه الحوادث لن تزيدنا الا اصرارا وتصميما في تكملة مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أفضل .



** محاولة لتفكيك الدولة





كما أدان حزب ” تيار الكرامة ” ، فى بيانٍ له ، حادث الواحات الارهابي الذى أدى إلى استشهاد عدد من رجال الشرطة ، قائلاً إن تلك الحوادث الإرهابية الغرض منها نشر الرعب ومحاولة تفكيك الدولة الوطنية.



وأكد الحزب، أن هذا الحادث وغيره من الحوادث الإرهابية، يؤكد مدى الحاجة إلى الاصطفاف الوطنى في مواجهة الارهاب على أرضية صحيحة، تبدأ بفتح الأفق السياسى، ووضع خطة شاملة لمكافحة الإرهاب تشارك فيها كل فئات المجتمع.

وطالب تيار الكرامة بفتح تحقيق موسع فيما حدث وأدي إلى وقوع هذا العدد الكبير من الشهداء؛ مؤكدا ضرورة محاسبة المهملين والمقصرين .

** الحل الشامل

كما نعي الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، في بيان شهداء الوطن بحادث الواحات.

وأكد الحزب على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الأمنية للتعامل مع مخاطر وتحديات الإرهاب الذي يتطور بشكل مستمر لوجود البيئة الحاضنة والظروف المساعدة على نموه وتغلغله .

كما أكد على أن المواجهة الامنية وحدها لا يمكن أن تقضي على الإرهاب.

وقال إن “القضاء على البيئة الحاضنة للإرهاب، له إجراءات يجب اتخاذها، في مقدمتها التوقف عن السياسات التي تؤدي لإفقار ملايين المواطنين، وتدهور حال الطبقة الوسطى، كما يجب الاهتمام بالتعليم وتنمية العقل وبناء الإنسان وفتح المجال أمام الأحزاب المدنية الديمقراطية والنقابات المستقلة وباقي مؤسسات المجتمع المدني، والتوقف عن الملاحقات الأمنية لكل صاحب رأي ونحن نؤكد ان المؤسسات الديمقراطية هي القادرة على مواجهة تلك الأفكار الظلامية”.

وطالب الحزب بمحاسبة كل من شارك في هذه الجريمة الإرهابية البشعة بالفعل أو التدبير، ومن قصر في حماية أرواح الشهداء .



