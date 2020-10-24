الأحزاب تشكل غرف عمليات لمتابعة أولى أيام التصويت في انتخابات «النواب»

أعلنت عدد من الأحزاب تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية في أولي أيام فتح باب التصويت بالداخل لانتخابات مجلس النواب اليوم السبت.

وأعلن معتز الشناوى، أمين إعلام حزب العدل، أن الحزب شكل غرفة عمليات مركزية لرصد ومتابعة سير انتخابات مجلس النواب فى يومها الأول.

وأضاف الشناوى للغرفة خمسة أفرع رئيسية موزعة طبقا لمحافظات مرشحي الحزب فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وهي الإسكندرية – دائرة الرمل – سحر الغرياني – رقم 23 – رمز الشعلة.

الفيوم – دائرة إطسا – نصر الدين الزغبي – رقم 18 – رمز طائرة هليكوبتر.

قنا – دائرة قنا – يوسف العوال – رقم 18 – رمز الشعلة.

الأقصر – دائرة اسنا – الشاذلي البحيري – رقم 2 – رمز الحصان.

أسوان – دائرة أول اسوان – كمال السلواوي – رقم 9 – رمز الشعلة.

علاوة على متابعة مرشحي الحزب بالقائمة الوطنية.

ومن المقرر أن تصدر غرفة العمليات تقاريرها بشكل دوري، مع استمرار العملية الانتخابية.

كما أسس الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ومرشح الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، غرفة عمليات لمراقبة سير العملية الانتخابية بدائرة العمرانية والطالبية.

وقال فؤاد إن غرفة العمليات ستقوم بمراقبة العملية الانتخابية وإصدار بيانات بالمخالفات التى سيتم رصدها خلال يومى الاقتراع.

وتابع فؤاد، أنه توجد أكثر من 35 نقطة منتشرة فى أنحاء العمرانية والطالبية لمساعدة المواطنين فى معرفة لجانهم الانتخابية، وتوفير الكمامات والكحول وتوعيتهم بالإجراءت الاحترازية للحفاظ على حياتهم.

وأكد فؤاد أن المعركة الانتخابية فى دائرة العمرانية والطالبية هى معركة وعى وحسن اختيار المواطنين، مشددا على أن المال السياسى لن يغير الواقع؛ وأن التغيير الحقيقى الذى يأمله المواطن لن يكون الا باختيار مبنى على الوعى والتقييم الجيد.