الأحزاب تبدأ اعتصام الأرض بمقر التحالف الشعبى بالقاهرة

إيمان عوف

أعلن مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن بدء فعاليات اعتصام الأرض بحضور التيار الديمقراطى، احتجاجاً على بدء مناقشة البرلمان لاتفاقية ” العدم ” التى أبطلها حكم المحكمة، وأبطلتها الحقائق التاريخية كلها وعلى رأسها دماء الشهداء التى روت جزيرتى تيران وصنافير، وشدد الزاهد ان قيادات التيار الديمقراطى ستبدأ التوافد على مقر حزب التحالف الشعبى بميدان لبنان، للمشاركة فى فعاليات اليوم حيث الإفطار الجماعى الذى يعقبه حلقة نقاشية عن أساليب الاحتجاج السلمى المناوئة لهذا الاجراء غير الدستورى أى مناقشة اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية فى البرلمان بعدما اصدر القضاء حكما نهائيا باتا فى مصريتها وبطلان الاتفاقية، ثم يختتم اليوم بفقرات فنية، لينتقل بعد ذلك إلى مقار الأحزاب الأخرى.