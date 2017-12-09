الأحزاب تبحث التصعيد اليوم لرفض الداخلية مظاهراتهم

سلوى عثمان أعلن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أن التيار الديمقراطي سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث الخطوات التصعيدية عقب رفض الأمن إخطار التظاهر أمام جامعة الدول العربية غدا. يذكر أن الرفض استند للقرار الإداري بعمل حرم مساحته 80

سلوى عثمان

أعلن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي، أن التيار الديمقراطي سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث الخطوات التصعيدية عقب رفض الأمن إخطار التظاهر أمام جامعة الدول العربية غدا.

يذكر أن الرفض استند للقرار الإداري بعمل حرم مساحته 800 متر تمنع فيه الوقفات والتظاهرات في محيط أى سفارة أو مبنى حيوى.

وعلق خالد داوود، رئيس حزب الدستور على هذا الرفض بأن “وزارة الداخلية رفضت طلبا تقدم به حزب الدستور مع بقية أحزاب تحالف التيار الديمقراطي لتنظيم وقفة سلمية أمام جامعة الدول العربية غدا الأحد للاحتجاج على قرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، ولتذكير القادة العرب أننا نطالبهم بما هو أكثر بكثير من بيانات الإدانة بعد هذه الإهانة الأمريكية والاستخفاف بمواقفنا ومعتقداتنا.

عندما نلتزم بقانون للتظاهر نراه ظالما، ترفض الداخلية، وعندما نحتج من دون تصريح، تعتقلنا الداخلية، عاشت القدس عاصمة فلسطين العربية “

وقام الأسبوع الماضي طارق نجيدة، المحامى بإخطار قسم قصر النيل بطلب مقدم من المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، ورؤساء الأحزاب، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وخالد داوود رئيس حزب الدستور والمهندس محمد سامى رئيس حزب تيار الكرامة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومن السياسيين والشخصيات العامة السفير معصوم مرزوق ود عبد الجليل مصطفى ود. مجدى عبد الحميد وتامر سحاب، لتنظيم مظاهرة احتجاجية امام جامعة الدول العربية يوم الأحد من العاشرة صباحا الى الواحدة ظهرا احتجاجا على القرار الامريكى بنقل سفارتها الى القدس.

وتوجه وفد من التظاهرة التى يشارك فيها 300 مواطن لمقابلة أمين الجامعة وتقديم طلب بقطع علاقات الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأى دولة أخرى تنقل سفارتها للقدس سياسيا واقتصاديا.