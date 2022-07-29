الأحد 7 أغسطس.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بالعاشر من رمضان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات لعمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان سيبدأ يوم الأحد الموافق 7/8/2022، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 3/1/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالأحياء (22- 23- 24- 35- 36)، وقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي 37 بالمدينة، وذلك وفقًا للمواعيد المقررة من جهاز المدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن على الحاجزين التوجه إلى الإدارات المختصة بجهاز مدينة العاشر من رمضان في المواعيد المقررة، ومعهم ما يفيد بسداد المستحقات المالية والمستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل التسلم.

وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي 22 المجاورة 1 من 1 : 50، يوم الأحد 7/8/2022،

والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 8/8/2022، والقطع من 101 :150 يوم الثلاثاء 9/8/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/8/2022،

والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 11/8/2022، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الاثنين 15/8/2022،

والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 16/8/2022، والقطع من 401: 450، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من 451 : 500، يوم الخميس 18/8/2022،

والقطع من 501 : 550، يوم الأحد 21/8/2022، والقطع من 551 : 593، يوم الاثنين 22/8/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع بالحي 22 مجاورة 4 من 1 : 50، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 24/8/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 25/8/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 28/8/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الاثنين 29/8/2022،

والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 30/8/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الأربعاء 31/8/2022، والقطع من 351 : 400، يوم الخميس 1/9/2022،

والقطع من 401: 450، يوم الأحد 4/9/2022، والقطع من 451 : 500، يوم الاثنين 5/9/2022، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 6/9/2022،

والقطع من 551 : 626، يوم الأربعاء 7/9/2022، وتخصيص يوم الخميس 8/9/2022، للذين تخلفوا عن التسلم بالحي الـ22.

تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز

ونوه بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 23 مجاورة 1 من 1 : 50، يوم الأحد 11/9/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 12/9/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 13/9/ 2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 14/9/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 15/9/2022،

والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 18/9/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الاثنين 19/9/2022، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 20/9/2022، والقطع من 401: 436، يوم الأربعاء 21/9/2022.



وذكر أنه سيتم تسليم القطع بالحي 23 مجاورة 3، من 1 : 50، يوم الخميس 22/9/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 25/9/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الاثنين 26/9/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الثلاثاء 27/9/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الأربعاء 28/9/2022،

والقطع من 251 : 300، يوم الخميس 29/9/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 2/10/2022، والقطع من 351 : 400، يوم الاثنين 3/10/2022،

والقطع من 401 : 450، يوم الثلاثاء 4/10/2022، والقطع من 451 : 500، يوم الأربعاء 5/10/2022، والقطع من 501 : 560، يوم الخميس 6/10/2022،

مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالحي 24 مجاورة 2، من 1 : 50، يوم الإثنين 10/10/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الثلاثاء 11/10/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الأربعاء 12/10/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 16/10/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الاثنين 17/10/2022،

والقطع من 251 : 300، يوم الثلاثاء 18/10/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الأربعاء 19/10/2022، والقطع من 351 : 400، يوم الخميس 20/10/2022،

والقطع من 401 : 450، يوم الأحد 23/10/2022، والقطع من 451 : 500، يوم الإثنين 24/10/2022، والقطع من 501 : 550، يوم الثلاثاء 25/10/2022، والقطع من 551 : 891، يوم الأربعاء 26/10/2022.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 24 مجاورة 4، من 1 : 50، يوم الخميس 27/10/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 30/10/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الاثنين 31/10/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الثلاثاء 1/11/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الأربعاء 2/11/2022،

والقطع من 251 : 300، يوم الخميس 3/11/2022، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/11/2022، والقطع من 351 : 400، يوم الاثنين 7/11/2022،

والقطع من 401 : 450، يوم الثلاثاء 8/11/2022، والقطع من 451 : 500، يوم الأربعاء 9/11/2022، والقطع من 501 : 550، يوم الخميس 10/11/2022،

والقطع من 551 : 604، يوم الأحد 13/11/2022، وتخصيص يوم الاثنين 14/11/2022، للذين تخلفوا عن التسلم بالحيين 23، 24.

وأضاف: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي 35 مجاورة 3، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 15/11/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 16/11/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 17/11/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 20/11/2022، والقطع من 201 : 277، يوم الإثنين 21/11/2022،

مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالحي 35 المجاورة 4، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 22/11/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 23/11/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الخميس 24/11/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأحد 27/11/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الاثنين 28/11/2022،

والقطع من 251 : 308، يوم الثلاثاء 29/11/2022، والقطع بالمجاورة 5 بذات الحي من 1 : 51، يوم الأربعاء 30/11/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الخميس 1/12/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 4/12/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الاثنين 5/12/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الثلاثاء 6/12/2022، والقطع من 251 : 310، يوم الأربعاء 7/12/2022.

وأعلن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الـ36 مجاورة 5، من 1 : 50، يوم الخميس 8/12/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 11/12/2022،

والقطع من 101 : 150، يوم الاثنين 12/12/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الثلاثاء 13/12/2022، والقطع من 201 : 250، يوم الأربعاء 14/12/2022،

والقطع من 251 : 310، يوم الخميس 15/12/2022، وقطع الأراضي بذات الحي المجاورة 6 من 1 : 50، يوم الأحد 18/12/2022،

والقطع من 51 : 100، يوم الاثنين 19/12/2022، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 20/12/2022، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 21/12/2022، والقطع من 201 : 272، يوم الخميس 22/12/2022.

ونوه رئيس الجهاز بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي الـ37 المجاورة 3 من 1 : 44، يوم الأحد 25/12/2022،

وبالمجاورة 4، من 1 : 80، يوم الاثنين 26/12/2022، وبالمجاورة 6، من 1 : 28، يوم الثلاثاء 27/12/2022، وبالمجاورة 6، من 1 : 6، يوم الأربعاء 28/12/2022،

وتخصيص الأيام من الخميس 29/12/2022 : الثلاثاء 3/1/2023، للذين تخلفوا عن التسلم بالأحياء 35 و36 و37.