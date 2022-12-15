الأحد.. صندوق التنمية الحضرية يفتح باب الحجز على وحدات «داره» في 9 محافظات

يبدأ صندوق التنمية الحضرية ، فتح باب الحجز على وحدات المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» الأحد القادم، والذي يقوم بتنفيذه الصندوق، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير العمراني.

تشمل المرحلة الأولى من المشروع طرح 1284 وحدة سكنية في 9 محافظات، هي المنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم والسويس وكفر الشيخ ودمياط، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 90 و127 و179 مترًا، بمستويات تشطيب فاخرة تناسب احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن عملية حجز الوحدات ستتم من خلال بنك التعمير والإسكان وفقًا لاتفاق التعاون الموقع بين الصندوق والبنك، ابتداء من يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، من خلال الموقع الالكتروني للبنك، عبر الرابط التالي www.hdb-reservation.com).

وأضاف، يمكن من خلال الرابط أن يطلع الراغبين في حجز الوحدات السكنية، إتمام إجراءات الحجز، والاطلاع على كراسة الشروط أو طباعتها، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية وأسعارها وأرقام العمارات، مع إمكانية الاطلاع على فيديو يوضح خطوات الحجز بالتفصيل، وذلك دون الحاجة إلى إنشاء حساب خاص على الموقع.

وتتوزع الوحدات المطروحة ضمن المرحلة الأولى من مشروع “داره”، بواقع 88 وحدة بمنطقة “أرض الراهب” بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، و60 وحدة بشارع “الجيش” بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، و360 وحدة بمنطقة “تقسيم السلام” بمدينة قنا بمحافظة قنا.

كما تشمل 72 وحدة بشارع الجلاء بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، و96 وحدة بغرب مدينة المنيا بمحافظة المنيا، و160 وحدة بمنطقة “الحواتم” بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، و192 وحدة بالمنطقة الثانية بحي “عتاقة” بمدينة السويس بمحافظة السويس.

بالإضافة لـ 176 وحدة بمنطقة جنوب الجامعة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، و80 وحدة، بجنوب مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، وذلك بإجمالي 1284 وحدة سكنية داخل 28 عمارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع”داره”، الذي يضم 230 قطعة أرض على مساحة 15 ألف فدان، ويتم تنفيذه على عدة مراحل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق أن جميع المشروعات تتمتع بكافة الخدمات والمرافق الأساسية والخدمية والتجارية، بالإضافة للفراغات العامة والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار السيارات تمثل حوالي 60% من مساحة المشروع بهدف تحقيق عوامل الخصوصية والرفاهية، بجانب تجهيز كافة عمارات المشروع بالمصاعد الكهربائية “أسانسيرات”، مع تجهيز كافة مداخل المشروع لذوي الاحتياجات الخاصة.