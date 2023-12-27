الأحد المقبل.. «Startup Grind Cairo» تنظم فعالية «الفرص فين 2024» للعام الرابع

تُنظم “Startup Grind Cairo” المدعوم من “Google for Entrepreneurs” فعالية «الفرص فين» التي تُعقد في نهاية كل عام لمناقشة واستطلاع أهم الفرص في سوق ريادة الأعمال والشركات الناشئة خلال العام الجديد، استنادًا إلى المعطيات والظروف المحيطة بريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك في رأس السنة الأحد المقبل، بحضور جمع من رواد الأعمال والشباب ومسئولي الشركات الناشئة.

وخلال الفعالية يحاور حسين المناوي، مستشار تطوير الأعمال ومدير مكتب “Startup Grind Cairo”، رائد الأعمال محمد أبو النجا، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ExitsMena”، لمناقشة تطورات قطاعات ريادة الأعمال المختلفة والشركات الناشئة خلال في ضوء التحديات التي فرضها عام 2023، كما يستطلعان الفرص خلال العام القبل.

وتعد «الفُرص فين» فعالية سنوية يتم تنظيمها للعام الرابع على التوالي تستضيف خلالها “Startup Grind Cairo” رائد الأعمال محمد أبوالنجا، وهي نقاش مفتوح حول ريادة الأعمال في مصر والمنطقة العربية، لاستعراض واستقراء أهم الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال، والشركات الناشئة خلال العام الجديد، استنادًا إلى الظروف والتطورات الحادثة على مستوى منظومة ريادة الأعمال في مصر والمنطقة.

وتنعقد الفعالية في وقت حيوي يشهد تحديات اقتصادية غير اعتيادية على المستويين المحلي والدولي تؤثر بلا شك على مشهد الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحاول استطلاع خارطة طريق الفرص في المجال خلال العام المقبل في مصر والمنطقة العربية؛ وذلك بعدما شهد قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال نموًا مطردًا في مصر؛ وفي تقرير سابق لمركز معلومات مجلس الوزراء، قال إن الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر على مدار الخمس سنوات الماضية وحتى عام 2022 بلغت نحو 1.5 مليار دولار بنمو سنوي مركب بلغ 84% تقريبًا، بينما بلغ حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2022 فقط ما يقرب من نصف مليار دولار وفقًا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعلى مدار 4 سنوات من الانعقاد اكتسبت فعالية «الفُرص فين» شهرة واسعة بين الشباب ومجتمعات ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، ونجحت في الوصول لأكثر من 500 ألف مشاهدة على مستوى المنصات المختلفة.

وتعد” Startup Grind Cairo” جزء من تجمع دولي مدعوما من “Google for Entrepreneur” يتواجد في أكثر من 600 مدينة في 120 دولة حول العالم، يهتم بمساعدة المهتمين بريادة الأعمال لبدء الأعمال الخاصة بهم من خلال الفعاليات الدورية، واستضافة البارزين والناجحين من رواد الأعمال لتقديم خبراتهم للشباب.