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الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

حتى يوم الخميس 28/10/2021
أحمد صبحي 2:49 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21 2:49 م, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة،سيبدأ يوم الأحد المقبل 12/9/2021، حتى يوم الخميس 28/10/2021، تسليم دفعة جديدة “288 وحدة سكنية” بمشروع سكن مصر، المرحلة الثانية بمنطقة الـ2600 بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الجزار أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك للجهاز لمعاينة وتسلم الوحدة.

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وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 70، يوم الأحد 12/9/202، ووحدات العمارة رقم 69، يوم الثلاثاء 14/9/2021.

وأشار إلى تسليم وحدات العمارة رقم 68، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 67، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 66، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 65، يوم الثلاثاء 28/9/2021.

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وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 64، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 63، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 89، يوم الأحد 10/10/2021.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 88، يوم الثلاثاء 12/10/2021، ووحدات العمارة رقم 87، يوم الأحد 17/10/2021، ووحدات العمارة رقم 86، يوم الثلاثاء 19/10/2021، وتخصيص الأيام من الأحد 24/10/2021: الخميس 28/10/2021، لتسليم المتخلفين عن مواعيدهم.

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بقلم أحمد صبحي

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