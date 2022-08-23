الأحد المقبل.. بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بمدينة العبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 28/8/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، في تسليم دفعة جديدة ( 432 وحدة ) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 30/10/2022 : الخميس 3/11/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.