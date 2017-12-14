الأحد المقبل..بث موحد لإعلام مصر وفلسطين والأردن دعما للقدس

متابعات أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سيتم توحيد البث لشاشات وإذاعات الهيئة يوم الأحد المقبل لدعم القدس الشريف وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها حسين زين رئيس الهيئة. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط وذكرت الهيئة- في بيان الخميس- أن توحيد البث سيتم بالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية

متابعات

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه سيتم توحيد البث لشاشات وإذاعات الهيئة يوم الأحد المقبل لدعم القدس الشريف وذلك في إطار المبادرة التي أعلنها حسين زين رئيس الهيئة. وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط

وذكرت الهيئة- في بيان الخميس- أن توحيد البث سيتم بالتنسيق مع اتحاد إذاعات الدول العربية وتحت مظلة الجامعة العربية يوم الأحد تحت شعار (يوم الإعلام العربي) لمساندة الشعب الفلسطيني والقدس الشريف، وتعبيرا عن الرفض للقرار الأمريكي الذي يخالف كل القوانين والمقرارات والشرعية الدولية.

وأضافت الهيئة، أن التنسيق ليوم الإعلام العربي جرى خلال اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس. وأكد حسين زين ضرورة قيام المنابر الإعلامية العربية بتفعيل دورها باعتبارها صوت ونبض الشعوب العربية بأن توضح الصورة للرأي العام العالمي بمدى الرفض الرسمي والشعبي لهذا القرار الأمريكي.

وسيبدأ البث المباشر الموحد من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى العاشرة مساء، وتعرض خلال تلك الفترة المواد التاريخية والوثائقية التي توضح وتؤكد عروبة القدس الشريف وما أقرته القوانين الدولية من حق للشعب الفلسطيني في القدس.

كما يتم استضافة خبراء وشخصيات من مختلف الدول العربية للتحدث عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولمناصرة القدس الشريف والتصدي لمحاولات تهويده. ويشارك في البث الموحد هيئة الإذاعة والتليفزيون الفلسطينية والأردنية.​