الأحد المقبل.. أول اجتماع لمجلس إدارة البورصة برئاسة محمد فريد

منى عبدالباري:يعقد الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة، محمد فريد، الأحد المقبل، أول اجتماعاته مع أعضاء المجلس، عقب توليه منصبه خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت فترة رئاسته 6 أغسطس الجاري.قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة لـ "المال"، إنه سيتم خلال الاجتماع اختيار أعضاء لجنة المراجعة



منى عبدالباري:



يعقد الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة، محمد فريد، الأحد المقبل، أول اجتماعاته مع أعضاء المجلس، عقب توليه منصبه خلفا للدكتور محمد عمران، الذي انتهت فترة رئاسته 6 أغسطس الجاري.

قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة لـ “المال”، إنه سيتم خلال الاجتماع اختيار أعضاء لجنة المراجعة التي تتكون من 3 إلى 5 أعضاء مستقلين من مجلس الإدارة، و التصديق على قرارات الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومناقشة عدد من الأمور الأخرى.

ولفت إلى أن مجلس الإدارة الجديد لديه مقترح لخفض ضريبة الدمغة، سيقوم بتقديمه مستقبلا، وفضل الاحتفاظ بملامح المقترح وعدم الإفصاح عنه، ملمحاً لأهمية الدعم الحكومى فى تيسير تعاملات السوق.

يشار إلى أن البرنامج الانتخابي لسعيد، والذي نجح من خلاله في اقتناص مقعد السمسرة بانتخابات مجلس إدارة البورصة، التي عقدت يونيو الماضي، يرتكز على أربعة محاور أساسية أبرزها إلغاء ضريبة الدمغة لما لها من آثار سلبية، على السوق، وإدخال آليات جديدة للسوق “البيع الأجل”، والمشتقات عقود مستقبلية، بجانب العمل على زيادة الطروحات، وأخيرًا تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية بمفاهيمها بالسوق المحلية.



