ثقافة وفنون

الأحد ..افتتاح الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب

علي راشد: يفتتح  حلمى النمنم   وزير الثقافة  و اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات معرض فيصل للكتاب فى حضور كوكبة من  رموز الفكر والفن و قيادات وزارة الثقافة ، و ذلك يوم الأحد المقبل 9 رمضان فى الساعة ال 9 مساء، بمح
2:11 ص, السبت, 3 يونيو 17 2:11 ص, السبت, 3 يونيو 17

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علي راشد:

يفتتح  حلمى النمنم   وزير الثقافة  و اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات معرض فيصل للكتاب فى حضور كوكبة من  رموز الفكر والفن و قيادات وزارة الثقافة ، و ذلك يوم الأحد المقبل 9 رمضان فى الساعة ال 9 مساء، بمحطة الطالبية شارع فيصل الرئيسي.

ويستضيف معرض الكتاب  خلال فعالياته الثقافية والفنية فى الفترة من 9 رمضان حتي 18 رمضان عددا من المفكرين والمبدعين والاعلاميين، و اللقاءات الفكرية والامسيات الشعرية و الفرق الشعبية،وورش للاطفال و فقرات التنورة و الساحر و الاراجوز.

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