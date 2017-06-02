الأحد ..افتتاح الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب

علي راشد:
يفتتح حلمى النمنم وزير الثقافة و اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب فعاليات معرض فيصل للكتاب فى حضور كوكبة من رموز الفكر والفن و قيادات وزارة الثقافة ، و ذلك يوم الأحد المقبل 9 رمضان فى الساعة ال 9 مساء، بمحطة الطالبية شارع فيصل الرئيسي.ويستضيف معرض الكتاب خلال فعالياته الثقافية والفنية فى الفترة من 9 رمضان حتي 18 رمضان عددا من المفكرين والمبدعين والاعلاميين، و اللقاءات الفكرية والامسيات الشعرية و الفرق الشعبية،وورش للاطفال و فقرات التنورة و الساحر و الاراجوز.