الأحد.. افتتاح الدورة السادسة لمعرض فيصل للكتاب

يفتتح حلمى النمنم، وزير الثقافة، واللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض فيصل للكتاب، بحضور كوكبة من رموز الفكر والفن، وقيادات وزارة الثقافة، وذلك يوم الأحد المقبل 9 رمضان، الساعة الـ9 مساء، بمحطة الطالبية شارع فيصل الرئيسي.

ويستضيف معرض الكتاب، خلال فعالياته الثقافية والفنية، فى الفترة من 9 رمضان حتى 18 رمضان، عددًا من المفكرين والمبدعين والإعلاميين، واللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية، والفِرق الشعبية، ووِرش الأطفال، وفقرات التنورة والساحر والأراجوز.