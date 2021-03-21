الأجور السنوية لأغلى 5 لاعبي كرة قدم في أوروبا 288 مليون يورو

نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قائمة بأعلى 5 لاعبي كرة قدم أجرا في أندية أوروبية بمجموع أجورهم فى السنة أكثر من 246.2 مليون جنيه إسترليني – ما يعادل (287.7 مليون يورو) – بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والذى يبلغ راتبه 2.1 مليون جنيه إسترليني (2.45 مليون يورو) أسبوعيا أو ما يعادل 108.2 مليون جنيه إسترليني (126 مليون يورو) سنويا ليتفوق أسطورة برشلونة على منافسه كريستيانو رونالدو الوصيف بفارق كبير، إذ يحصل ميسي تقريباً على ضعف ما يتقاضاه النجم البرتغالي مع يوفنتوس .

وبلغ أجر كريستيانو رونالدو الأسبوعى 900 ألف جنيه إسترليني مع نادى يوفنتوس الإيطالي بانخفاض 43% من راتب ميسي.

ويقدر الأجر السنوى للنجم ميسي بـ 108.2 مليون جنيه إسترليني ليتجاوز ضعف راتب رونالدو السنوي والذى توقف عند 46.7 مليون إسترليني.

وحل نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا في المركز الثالث بحوالى 606 آلاف جنيه إسترليني أسبوعياً، أي 31.5 مليون استرليني سنوياً.. وفقا للصحيفة.

كما ذكرت صحيفة ليكيب أن لويس سواريز ينال راتبا قدره 575 ألف جنيه استرليني أسبوعياً من أتلتيكو مدريد و29.9 مليون استرليني سنويا.

ويحتل الأورجواياني لويس سواريز المركز الرابع بالقائمة، بالتساوي مع نجم برشلونة، الفرنسي أنطوان غريزمان براتب سنوى لكل منهما قدره 29.9 مليون استرليني.

أجور نجوم كرة القدم تهبط بسبب فيروس كورونا

وتتوقع صحيفة ليكيب ألّا يستمر ميسي طويلاً بصدارة القائمة مع هبوط راتبه كثيرا عند موافقته على تمديد عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل ومن المتوقع انخفاض العقد الجديد بسبب الأزمة المالية الخانقة للنادي الكتالوني نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وأثر وباء كورونا على مباريات كرة القدم مع القيود التى فرضتها الحكومات فى العالم لمنع تجمعات الناس فى الأماكن العامة.

وبلغ عدد الإصابات من مرض كوفيد 19 أكثر من 122.8 مليون حالة على مستوى العالم ولاسيما فى العديد بدول أوروبا.

واحتلت 6 دول أوروبية 6 مراكز متقدمة فى قائمة أعلى 10 دول فى عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وتصدرت قائمة أعلى 10 دول بعدد الإصابات الولايات المتحدة والبرازيل والهند ثم بريطانيا وروسيا وفرنسا وبعد ذلك إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وأدى ظهور وباء كورونا لوقوع حوالي 90 مليون شخص تحت خط الفقر المدقع ومخاوف من تعثر الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة.