«الأجهزة الكهربائية»: اجتماع عاجل لبحث تأثيرات ارتفاع الدولار على أسعار المنتجات

أكد المهندس حسن مبروك نائب رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، أنه سيتم عقد إجتماع عاجل في الشعبة ، لبحث تأثيرات قرار سعر الفائدة على قطاع الاجهزة الكهربائية.

وقال نائب الشعبة لـ”المال”، أن اسعار الاجهزة الكهربائية ستشهد زيادات فعلية نتيجة قرارات البنك المركزي، موضحَا أنه سيتم دراسة الوضع الحالي، وعلى أساس تلك الدراسة سيتم تطبيق الزيادات الجديدة على الاجهزة الكهربائية.

وأضاف مبروك، أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بنسبة الزيادات الجديدة المتوقع تطبيقها على مختلف الاجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها، أو الأخري التي يدخل فيها مدخل انتاج مستورد.

وتسائل مبروك: ما هي آلية تنفيذ إلغاء الاعتمادات المستندية المرتقب تنفيذها بداية ديسبمر المقبل، إضافة إلي ماهو البديل، قائلا: هل سيتم السماح بشراء الدولار من السوق، أم سيتم توفيره من خلال شركات الصرافة، أم من متحصلات تصدير.

يشار إلي أن سعر الدولار وصل منذ قليل، إلى مستويات غير مسبوقة ، ليسجل أعلى سعر لبيع الدولار 23.20 جنيهًا، و23.10 للشراء.

كانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي اليوم الخميس 27-10-2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.