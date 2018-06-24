الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية ومطروح تقود حملات لإزالة الإشغالات

معتز محمود – مها يونس





قامت اللجنة المشكلة من محافظة مطروح برقم 247 برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف بتنظيم جولات للمرور على الفنادق والمطاعم والكافيتريات لضبط المنشأت السياحية المخالفة.



وتمارس اللجنة المشكلة برئاسة الإدارة العامة للسياحة والمصايف اعمالها بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والقوى العاملة ومباحث التموين والحماية المدنية .



و تقوم اللجنة بمتابعة اسعار الشماسى ومدى الالتزام بالاسعار المحددة لمنع استغلال رواد الشواطئ خاصة مع استقبال اعداد كبيرة من زائرى المحافظة خلال موسم الصيف .



كما شدد المحافظ على شرطة المرافق بتكثيف الدوريات الأمنية بشوارع المدينة للقضاء على التعديات على الأرصفة والشوارع وإزالة الأسواق العشوائية للباعة الجائلين.

** إزالات بالإسكندرية



كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام مساعد المحافظة بقيادة حملة مكبرة لإزالة اشغالات الطريق و جميع معيقات حركة المرور والمارة بنطاق حي وسط ومطاردة الباعة الجائلين و فريزة القمامة وإزالة كافة الاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد “سلطان” على ضرورة التنسيق مع قوات الأمن لعمل حملات إزالة مفاجئة للتعديات ومنع المخالفين من التمادي والتعديات على حرم الطريق العام، وذلك بحضور الأستاذة بهية عبد الفتاح رئيس حي وسط و قوة مصاحبة من شرطة المرافق.

فيما توجهت الحملة إلى شارع الخديوي وشارع إسماعيل مهنا بقسم العطارين، وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين وإزالة جميع الاشغالات والتعديات، وتحذير أصحاب المقاهي والمحال من التعدي مرة أخرى، كما تم التحفظ على كافة التعديات.

كما توجهت الحملة إلى ميدان النصب التذكاري بمحطة مصر ثم شارع محرم بك ، مسجد حجاج، ميدان الرصافة ، وشارع الرصافة ، وتحفظت القوات خلال الحملة على جميع التعديات التي تفترشها كافيهات سور النادي الأوليمبي مثل كافيه نور وهمبكة والتحفظ على كاوتش السيارات .