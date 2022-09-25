الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية تزيل مجسم «عروسة البحر» بمدخل الهانوفيل (صور)

نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال حي العجمي برئاسة السيد موسى، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، حملة مكبرة لإزالة مجسم عروسة البحر ، والذي يطلق عليه “العروسة” وإزالة قاعدته الخرسانية، وذلك للقضاء على الاختناق والتكدس المروري، وتمهيدًا لبدء أعمال التطوير لمدخل الهانوفيل.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بوضع حل لمنع التكدس المروري بمدخل الهانوفيل الرئيسي بالعجمي، وذلك عقب جولته التفقدية بالمنطقة، والتي جاءت استجابة لشكاوى أهالى المنطقة من كثافة الحركة المرورية والسكانية، لاسيما خلال فترة الصيف.

الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قام بجولة تفقدية منذ أيام بمدخل الهانوفيل الرئيسي، وخلالها أكد أن المحافظة حريصة على دراسة كافة الحلول والمقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية للقضاء على التكدس المروري الذي يعاني منه المواطنين بشارع الهانوفيل.

وتم تكليف رئيس الحي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالإسكندرية وأعضاء مجلس النواب المعنيين لوضع دراسة شاملة للقضاء على التكدس المروري بالمنطقة.