الأجندة السياسية .. وصول حركتي فتح وحماس للقاهرة

سلوى عثمان تستعرض "المال" أهم الأحداث المتوقعة في أجندة الأحداث السياسية غدا الاثنين، ومن أبرزها وصول حركتي فتح وحماس لقاهرة لإنجاز خطوات المصالحة الفلسطينية. البرلمان - يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أعمال جلساته العامة غدا الاثنين، بتحديد…

سلوى عثمان

تستعرض “المال” أهم الأحداث المتوقعة في أجندة الأحداث السياسية غدا الاثنين، ومن أبرزها وصول حركتي فتح وحماس لقاهرة لإنجاز خطوات المصالحة الفلسطينية.

البرلمان





– يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أعمال جلساته العامة غدا الاثنين، بتحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبين فصيل الشيباني ومحمد سعد تمراز بشان سياسية الحكومة للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وإحلال وتجديد شبكة السكة الحديد بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى آخرين بشأن تغطية المصارف داخل المناطق السكانية بمحافظة الجيزة بجانب سياسية الحكومة بشأن حوادث الطرق على طريق مصر الإسكندرية

كما يفتح البرلمان في جلساته العامة إعادة الانتخابات على عدد من اللجان النوعية، وإعلان النتائج في نفس اليوم

ويناقش البرلمان في جلساته يوم الثلاثاء ملف التعليم في مصر، من خلال بحث أكثر من 8 طلبات احاطة عاجلة موجه لرئيس الوزراء ووزير التعليم، تدور حول عدم انشاء مدارس جديدة وإجراء إحلال وتجديد بعض المدارس في المحافظات المصرية.

ويفتح البرلمان أيضًا ملفا شائكا خلال نفس الجلسة بمناقشة طلبات إحاطة بشان نقص المعلمين، وتكدس للفصول بالطلاب وعدم وجود خطة للحكومة لزيادة مرتبات المدرسين، كما يفتح ملف البرلمان ملف السكة الحديد وسوء حالة الطرق في مصر، بحضور وزير للنقل .

كما تجري لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إعادة الانتخابات على منصب وكيلين اللجنة، وذلك خلال اجتماعها غدا الاثنين.

يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد أجرى الانتخابات الداخلية على اللجان النوعية بالبرلمان يوم الثلاثاء الماضي، التي فاز بها النائب كمال عامر برئاسة اللجنة بالتزكية.

– يٌشارك وفد برلماني من لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، في فعاليات الدورة العادية الخامسة لدور الانعقاد الرابع لبرلمان عموم أفريقيا التى تبدأ غدا الإثنين فى ميدراند بجنوب إفريقيا.

ويضم الوفد البرلماني، النائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بالدور الثالث، النائب مصطفي الجندى، الذي يتقلد منصب المستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى، النائبة مي محمود، أمين سر اللجنة.

وستعقد الدورة العادية الخامسة للبرلمان الرابع لبرلمان عموم إفريقيا في ميدراند، من يوم الاثنين 9 إلى حتي 20 أكتوبر 2017 ، وتناقش الدورة البرلمانية عده قضايا هامة، في مقدمتها الموقف المشترك بشأن اتفاقات الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي .





حركات ونقابات





– تنظم جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، مؤتمرًا صحفيًّا، غدا الاثنين ، الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر النقابة العامة للأطباء “دار الحكمة”.

وتعرض الجبهة من خلال المؤتمر معوقات تقديم خدمات الطب النفسي ومحاولات الاستيلاء على مستشفى العباسية للصحة النفسية ، وكذلك آمال ومشروعات الإصلاح، داعية المهتمين من المسئولين والمجتمع المدني لحضور المؤتمر .

– يلتقي مجلس نقابة غرب طنطا، برئاسة النقيب فرج سعيد فرج غدا، المحامى العام ورئيس المحكمة، لبحث أزمة انتظار المحامين في الطرقات أثناء المداولة، وهو ما يؤثر على المظهر العام لهم أثناء تأدية عملهم، وأن يكون ذلك أمام المنصة.

– تستعد القاهرة غدا لاستقبال وفدي حركتي فتح وحماس؛ لبدء جلسات الحوار الافتتاحية لملف المصالحة وسط أجواء إيجابية وتطلعات الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام ورفع المعاناة عن قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطني.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات التفصيلية بين الوفدين بعد غد الثلاثاء بالقاهرة وسط أنباء عن وجود نيات إيجابية بين الطرفين للتوصل إلى حلول توافقية بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.



جامعات





– يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صباح غدًا الاثنين، ندوة تعريفية، ينظمها مكتب الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، تناقش فرص التمويل المتاحة للحراك الفردي والمشاريع البحثية التطبيقية

وتتناول الندوة عددا من مشروعات البحوث التطبيقية التى تخدم أغراض التنمية والاقتصاد المصرى بشكل مباشر، انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المشروعات القومية بهدف إحداث تنمية حقيقية على أسس علمية سليمة، ومن ثم ينعكس تطبيقها على الاقتصاد القومي.

كما تبحث الندوة فرص التمويل المتاحة سواء محلية أو خلال التعاون الدولى ، ويلقى رئيس جامعة القاهرة، كلمة تركز على خطة جامعة القاهرة فى المرحلة المقبلة، فيما يتعلق بدور البحث العلمى فى خدمة المشاريع القومية والاقتصاد والصناعة والزراعة ، ويشهد أعمال الندوة، الدكتور عمرو عدلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى الشيمى عميد كلية الزراعة، ومجموعة من الأساتذة والباحثين .

– ينظم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها بالتعاون مع مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات غدا الاثنين ندوة بعنوان “أكتوبر في عيون شباب الجامعات.

– يشارك في الندوة الدكتورة نورهان منير عميد المعهد احتفالا بالذكرى 44 لانتصارات اكتوبر تحت شعار اكتوبر.. إرادة الانتصار وعزيمة البناء.

وتستضيف الندوة اللواء مجدى عبد الصبور ابن مدينة بنها وأحد الضباط المشاركين في حرب اأكتوبر 1973 والدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للاعلام، بحضور نخبة من قادة الفكر والثقافة والاعلام بمحافظة القليوبية وذلك للحديث والحوار حول انتصارات أكتوبر.



