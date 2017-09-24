الأجندة السياسية .. الرئيس في الإمارات وبدء اجتماعات أفراك

سلوى عثمانتقدم "المال" أجندة الأحداث السياسية المتوقعة غدا الأثنين 25 سبتمبر. رئاسة الجمهوريةيغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان إن الرئيس سيتناول خ

سلوى عثمان

تقدم “المال” أجندة الأحداث السياسية المتوقعة غدا الأثنين 25 سبتمبر.

رئاسة الجمهورية



يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، في بيان إن الرئيس سيتناول خلال الزيارة، مع قيادات دولة الإمارات العربية، العلاقات الثنائية الوثيقة والتشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.



البرلمان



تعقد لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبى، جلسة حوار مجتمعى موسعة، غدا الاثنين، حول مشكلة الزيادة السكانية، بحضور ممثلين للأزهر والكنيسة.

ووجهت اللجنة الدعوة للدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية الحالى، والدكتور على جمعة المفتى السابق، والأنبا بولا أسقف طنطا، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، كما شملت الدعوة، رؤساء كل اللجان النوعية بمجلس النواب، إلى جانب عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدنى، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، للاستماع إلى رؤاهم وأفكارهم فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية وطريقة التصدى لها.

أحزاب وحركات



ينتهى ائتلاف “دعم مصر” غدا الاثنين، تلقى طلبات الراغبين فى الترشح على منصب رئيس الائتلاف وهيئة مكتب الائتلاف، إذ تنتهى لجنة الانتخابات الداخلية للائتلاف والمشكلة من أكبر عضوين سنا وأصغر عضو من غير المرشحين على أى مقعد فى تلقى طلبات خوض الانتخابات.

ومن المقرر أن يتقدم راغب الترشح على عضوية هيئة المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر “شخصيا” باستيفاء نموذج الترشح وتسليمه للجهاز التنفيذى للائتلاف بمقره الرئيسى الكائن بجاردن سيتى ، ويعقد “دعم مصر” اجتماع الجمعية العمومية يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر المقبل، لإجراء الانتخابات الداخلية للائتلاف، على موقع رئيس الائتلاف وأعضاء المكتب السياسى .

تستضيف مصر ، غدا الاثنين ، اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد «أفراك» والتي ينظمها المجلس الوطنى للاعتماد خلال الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر 2017 تحت رعاية وحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

ويشارك في الاجتماعات وفود 19 دولة من الدول الأفريقية والأجنبية منها بتسوانا وإثيوبيا وكوت ديفوار وغانا وكينيا ومدغشقر وموريشيوس ونيجيريا ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا وتوجو وتونس وزيمبابوى والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات وسنغافورة، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية منها المنتدى الدولى لاعتماد جهات منح شهادات الحلال IHAF، ومعهد المترولوجيا الألمانى والمنتدى الدولى للاعتماد IAF والمنظمة الأفريقية للبنية التحتية للجودة إلى جانب عدد من المؤسسات المعنية بالجودة في مصر.

محاكمات



حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة غدا لبدء محاكمة 5 مسئولين، بينهم مذيع ومخرج ومدير الإعلانات بإذاعة الشباب والرياضة، أذاعوا إعلانات بالتواطؤ مع المذيع ، صاحب وكالة الإعلانات، دون سداد قيمتها.

محافظات



تنظم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، غدا الاثنين الملتقى التنشيطي الأول لوضع خطة استراتيجية بعنوان “التعاون للنهوض بالتوظيف والتشغيل والإنتاج”.

ويهدف الملتقى التنشيطي- الذي يستمر على مدار يومين برعاية مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات(WISE) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية – إلى تحسين العمالة والتوظيف والإنتاجية في الإسكندرية من خلال إطلاق شبكة لتنمية القوى العاملة.

ويشارك في الملتقى التنشيطي ممثلون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ونحو 100مشارك وقيادات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التجارة والصناعة ومجموعات من مختلف الأطراف المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني والجامعات ومنظمات الأعمال ووكالات التوظيف والمنظمات غير الحكومية والمانحين ووسائل الإعلام والشباب .





آخرى





يعقد الاتحاد المصري لشركات التأمين برئاسة علاء الزهيري، عبر اللجنة العامة لتأمينات الحوادث المتنوعة والمسئوليات، غدا الإثنين ، ندوة حول التأمين علي الجرائم الالكترونية “cyber risks”.

وسيحاضر في الندوة الكسندر بلوم، أحد المدراء الماليين بمجموعة “AIG” الامريكية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

ومن المعروف أن سوق التأمين المصرية خلت من أية وثيقة للتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالقرصنة الالكترونية، ولم تلجأ أية شركة إلى التأمين على أظمتها الالكترونية وشبكاتها التكنولوجية لدى شركات إعادة التأمين في الخارج واكتفت باتخاذ التدابير الاحترازية تكنولوجيا .