الأجندة السياسية.. استنئاف خالد على واجتماع العفو الرئاسي

سلوى عثمانتقدم المال الأجندة السياسية للأحداث المتوقعة غدا الثلاثاءوزراء وحكومةتعقد محافظة القاهرة مؤتمرا للتعريف بالمنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية التى تطبقها العاصمة لإحكام السيطرة على الأحياء ورفع كفاءة العمل بها. ويشهد المؤتمر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمهن

سلوى عثمان

تقدم المال الأجندة السياسية للأحداث المتوقعة غدا الثلاثاء



وزراء وحكومة





تعقد محافظة القاهرة مؤتمرا للتعريف بالمنظومة الإلكترونية للمتابعة الميدانية التى تطبقها العاصمة لإحكام السيطرة على الأحياء ورفع كفاءة العمل بها.

ويشهد المؤتمر الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ويشارك فيه محافظى الإسكندرية والجيزة والقليوبية والفيوم والإسماعيلية، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 26/9/2017 بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة.



محاكمات





قال مالك عدلي عضو دفاع المحامي خالد على، إنه سيقوم بدفع الكفالة التي قررتها محكمة الدقي اليوم وسيتقدم باستئناف على حكم الحبس 3 أشهر صباح الغد الثلاثاء.

وأضاف الدفاع أنه سيتم دفع الكفالة لوقف تنفيذ الحكم ثم سيتقدم بالأوراق اللازمة للمعارضة على الحكم الصادر لتحديد دائرة أخرى لنظر الاستئناف

وكانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد،قد قضت اليوم الإثنين، بحبس المحامي خالد على، 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام رغم نفيه صحة ذلك مرارا.

محافظات

تزور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، محافظة البحيرة ، غدًا الثلاثاء ، للمشاركة في مؤتمر للهجرة غير الشرعية تحت عنوان “قبل ما تهاجر فكر وشاور”.

وينظم المؤتمر المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة أمل زكريا قطب، بمجمع دمنهور الثقافي، ويشارك فيه المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ينظم مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالإسكندرية غدا الثلاثاء، ندوة بعنوان “الصحة النفسية ورعاية المراهقين ” وقالت مديرة مركز النيل للاعلام بالاسكندرية شوقية عبد الوهاب إن الندوة تنظم بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، وتهدف الي التعرف علي طرق وأساليب رعاية الصحة النفسية للمراهقين والشباب، والتربية السليمة التي يجب اتباعها تجاههم وتأهيلهم لمواجهة المخاطر والصعاب.



آخرى





أكد طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أن لجنة العفو الرئاسى ستعقد اجتماعها مساء غدا الثلاثاء، لاستكمال فحص الحالات الواردة إليها من الجهات المختلفة ، وأضاف الخولى أن اللجنة ستفحص كل الحالات الواردة إليها سواء من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أو المسلمة عن طريق اليد، أو من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبعض الأحزاب وأعضاء البرلمان، والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى، لافتا إلى أن اللجنة لم تحدد موعدا لصدور القائمة الرابعة حتى الآن .

وافق المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، على تنظم مركز الدراسات والبحوث القضائية دورة تخصصية بعنـوان “مهــارات قسـم الفـتوى” للأعضاء الذين التحقوا بإدارات الفتوى لأول مرة غدا الثلاثاء.

ويشرف على الندوة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، ويتناول البرنامج تقاليد العمل في قسم الفتوى واختصاصات إدارات ولجان الفتوى والمشكلات العملية للمناقصات والمزايدات ولجان البت وضوابط مراجعة العقود التي تبرمها الدولة والأحكام التي تضمنها قانون الخدمة المدنية الجديدة.

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل بعنوان «المرأة.. تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية»، غدا الثلاثا.

ومن المقرر أن يشارك في ورشة العمل، وزراء ومسؤولين ونائبات مجلس النواب ، وقال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ورشة العمل تأتي تأكيدا على دورة المرأة في عمليات التنمية، وصياغة وتشكيل وبناء حاضر ومستقبل الوطن، مشددا على أن المجتمعات التي لا تفكر بالمرأة كشريك أصيل في التنمية والتقدم، لن تعرف الحضارة طريقا إليها.

