الأجندة السياسية.. اجتماع للحكومة ومناقشة ملفات اقتصادية

سلوى عثمان تستعرض "المال" أهم الأحداث السياسية المتوقع حدوثها غدا الخميس 12 أكتوبر. البرلمان ــ تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، في اجتماعها صباح الغد. وبدأت اللجنة أمس…

سلوى عثمان

تستعرض “المال” أهم الأحداث السياسية المتوقع حدوثها غدا الخميس 12 أكتوبر.

البرلمان



ــ تستكمل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، في اجتماعها صباح الغد.

وبدأت اللجنة أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون في بداية دور الانعقاد الثالث، بعد أن سلمت الحكومة مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي، وتمسك وكيل اللجنة، مدحت الشريف، بأن يكون مجلس الوزراء هو صاحب الحق في إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إصداره وليس الوزارة المختصة وهي وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حكومة ووزراء



ــ يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

وتم تأجيل اجتماع الحكومة الذي كان مقررا له اليوم الأربعاء، للغد بسبب مشاركة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تناقش الحكومة اللائحة الطلابية الجديدة للانتهاء منها في أسرع وقت، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير الخاصة بكل وزارة التي تتضمن موقف تنفيذ المشروعات الجارية .

جامعات

ــ أعلن الدكتور أحمد صلاح قراعة، عميد كلية التربية الرياضية، عن تنظيم مسيرة طلابية غدًا صباح الخميس، وذلك تزامنًا مع ذكرى أول يوم لبدء الدراسة بجامعة أسيوط منذ 60 عامًا، والموافق 12 أكتوبر 1957 ،

وقال الدكتور أحمد صلاح قراعة، أنه من المقرر أن تضم المسيرة نحو 2500 طالب وطالبة من أبناء الكلية بمختلف الفرق الدراسية حاملين الأعلام والرايات.

نقابات وحركات ومجتمع مدنى

ــ قررت النقابة العامة للأطباء وقف العمل بالنقابة يومي الخميس والسبت 12 و14 أكتوبر، نظرًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، على أن تتم العودة للعمل يوم الأحد 15 أكتوبر .

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن مقارّ الانتخابات ستفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، يوم الجمعة المقبل 13 أكتوبر.

كما دعت النقابة جميع الأطباء إلى سرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة؛ للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية، وسداد الاشتراك حتى نهاية عام 2016؛ حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي .

ــ ينظم المجلس القومى للمرأة، حلقة نقاشية غدا الخميس ، حول “المرأة المصرية فى ضوء بيانات تعداد السكان لعام 2017 – مرصد المرأة المصرية، اللقاء الأول” بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

تحضر الحلقة النقاششية الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس، واللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز، وبحضور نخبه من الخبراء والباحثين فى مجال النوع الاجتماعى والعنف ضد المرأة، وعضوات وأعضاء المجلس.

وتناقش الحلقة النقاشية قضايا المرأة المصرية من منظور التعداد السكانى، وأبرز نتائج تعداد السكان لعام 2017 ذات الصلة بالاستراتيجية القومية للمرأة المصرية، ومناقشة قضايا العنف ضد المرأة والزواج المبكر .

