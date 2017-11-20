ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: يوم ثقافي إندونيسي على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان