ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: يوم ثقافي إندونيسي على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

معرض الفن التشكيلي “جمال وسلام”.

بيت السناري الأثري – السيدة زينب

7:00 مساء

مناقشة رواية “بارقليط” لعمرو صلاح.

ورشة الزيتون

7:00 مساء

ندوة بعنوان “هل المجتمع داخل البيت ذكوري أيضا”.

قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك

7:30 مساء

حفل فني لفرقة التنورة التراثية.

وكالة الغوري – شارع المعز

8:00 مساء

حفل “الليلة الكبيرة” من تقديم فرقة “فابريكا”.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم (الهند).

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل فني لمركز تنمية المواهب.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

يوم ثقافي إندونيسي.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

 


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