الأجندة الثقافية: يوم ثقافي إندونيسي على مسرح سيد درويش

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
إعداد – علي راشد
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
معرض الفن التشكيلي “جمال وسلام”.
بيت السناري الأثري – السيدة زينب
7:00 مساء
مناقشة رواية “بارقليط” لعمرو صلاح.
ورشة الزيتون
7:00 مساء
ندوة بعنوان “هل المجتمع داخل البيت ذكوري أيضا”.
قاعة الكلمة – ساقية الصاوي – الزمالك
7:30 مساء
حفل فني لفرقة التنورة التراثية.
وكالة الغوري – شارع المعز
8:00 مساء
حفل “الليلة الكبيرة” من تقديم فرقة “فابريكا”.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل توزيع جوائز مسابقة الرسم (الهند).
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل فني لمركز تنمية المواهب.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
يوم ثقافي إندونيسي.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية