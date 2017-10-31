الأجندة الثقافية .. يوم أن قتلوا الغناء على مسرح بيرم التونسي

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
6:00 مساء
ندوة “العمارة وتنسيق الموقع تصميما وتنفيذا” مع إيمان المسيري .
بيت المعمار – منطقة القلعة
6:00 مساء
معرض أرض الفيروز.
قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة
7:00 مساء
ندوة لمناقشة رواية “جبرين” للروائي العماني الدكتور سعيد السيابي.
مختبر السرديات – مكتبة الإسكندرية
7:00 مساء
عرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”.
مسرح بيرم التونسي – الإسكندرية
7:00 مساء
أسبوع الأفلام الهندية بالتعاون مع سفارة الهند.
مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
عرض مسرحية “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل غنائي للفنان الشاب إبراهيم فاروق.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك