ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية .. يوم أن قتلوا الغناء على مسرح بيرم التونسي

إعداد – علي راشد   تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة "العمارة وتنسيق الموقع تصميما وتنفيذا" مع إيمان المسيري . بيت المعمار –…

31 أكتوبر، 2017 31 أكتوبر، 2017

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إعداد – علي راشد
 
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

6:00 مساء

ندوة “العمارة وتنسيق الموقع تصميما وتنفيذا” مع إيمان المسيري .

بيت المعمار – منطقة القلعة

6:00 مساء

معرض أرض الفيروز.

قصر الأمير طاز – منطقة الخليفة

7:00 مساء

ندوة لمناقشة رواية “جبرين” للروائي العماني الدكتور سعيد السيابي.

مختبر السرديات – مكتبة الإسكندرية

7:00 مساء

عرض مسرحية “يوم أن قتلوا الغناء”.

مسرح بيرم التونسي – الإسكندرية

7:00 مساء

أسبوع الأفلام الهندية بالتعاون مع سفارة الهند.

مركز الهناجر للفنون – ساحة الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

عرض مسرحية “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – ساحة الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل غنائي للفنان الشاب إبراهيم فاروق.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

 

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