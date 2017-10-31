الأجندة الثقافية .. يوم أن قتلوا الغناء على مسرح بيرم التونسي

ثقافة وفنون

إعداد – علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان 6:00 مساء ندوة "العمارة وتنسيق الموقع تصميما وتنفيذا" مع إيمان المسيري . بيت المعمار –…