الأجندة الثقافية: يا فلسطينية بقصر الأمير طاز

ثقافة وفنون الأجندة الثقافية: يا فلسطينية بقصر الأمير طازعلي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: 1:17 م, السبت, 16 ديسمبر 17 1:17 م, السبت, 16 ديسمبر 17 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر علي راشدتقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر