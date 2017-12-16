ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: يا فلسطينية بقصر الأمير طاز

علي راشد تقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
1:17 م, السبت, 16 ديسمبر 17 1:17 م, السبت, 16 ديسمبر 17

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علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم السبت 16 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

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