ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ياسمين علي بالساقية ويحيى خليل بالمسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان