الأجندة الثقافية: ياسمين علي بالساقية ويحيى خليل بالمسرح الصغير

إعداد – علي راشد
تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:
الموعد
الفعالية
المكان
7:30 مساء
حفل إنشاد ديني لعلي الهلباوي.
قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
حفل فني للفنان يحيى خليل.
المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.
المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة
8:00 مساء
حفل لفرقة الإنشاد الديني.
مسرح الجمهورية – عابدين
8:00 مساء
حفل “وهابيات”.
معهد الموسيقى العربية – رمسيس
8:00 مساء
حفل لفرقة أبو شعر للإنشاد.
مسرح سيد درويش – الإسكندرية
8:00 مساء
حفل غنائي للفنانة ياسمين علي.
قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك
8:00 مساء
العرض المسرحي “سلم نفسك”.
مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة