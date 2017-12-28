ثقافة وفنون

الأجندة الثقافية: ياسمين علي بالساقية ويحيى خليل بالمسرح الصغير

إعداد – علي راشدتقدم "بوابة المال" الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية: الموعد الفعالية المكان
28 ديسمبر، 2017 28 ديسمبر، 2017

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إعداد – علي راشد

تقدم “بوابة المال” الفعاليات الثقافية والفنية على مدار اليوم الخميس 28 ديسمبر 2017، مصحوبة بعناوين المؤسسات والمراكز الثقافية:

الموعد

الفعالية

المكان

7:30 مساء

حفل إنشاد ديني لعلي الهلباوي.

قاعة النهر – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

حفل فني للفنان يحيى خليل.

المسرح الصغير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل باليه “كسارة البندق” من تقديم فرقة باليه أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة.

المسرح الكبير – الأوبرا – الجزيرة

8:00 مساء

حفل لفرقة الإنشاد الديني.

مسرح الجمهورية – عابدين

8:00 مساء

حفل “وهابيات”.

معهد الموسيقى العربية – رمسيس

8:00 مساء

حفل لفرقة أبو شعر للإنشاد.

مسرح سيد درويش – الإسكندرية

8:00 مساء

حفل غنائي للفنانة ياسمين علي.

قاعة الحكمة – ساقية الصاوي – الزمالك

8:00 مساء

العرض المسرحي “سلم نفسك”.

مركز الإبداع الفني – الأوبرا – الجزيرة

 

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